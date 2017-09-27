Манчини: мне начала нравиться игра Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» рассказал о подготовке команды и выступлении нападающего Артёма Дзюбы. Встреча состоится 28 сентября.
«Вернул ли Дзюба моё доверие? То, что он играет, означает, что он вернул себе ту физическую форму, которую хотел, или постепенно начинает её возвращать. Он начал играть на команду, понял, чего я от него хочу. Мне начала нравиться его игра», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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