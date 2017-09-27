Шатов, скорее всего, не поможет «Зениту» в матче с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов, скорее всего, не поможет своей команде в матче с «Реалом Сосьедад» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщил главный тренер питерцев Роберто Манчини. Напомним, что сегодняшнюю тренировку Шатов начинал в общей группе.
«Практически все игроки находятся в хорошей форме, восстановились. Но не уверен, что Шатов сможет завтра сыграть, он не до конца здоров. Рассчитываем на него в воскресном матче», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Зенит» — «Реал Сосьедад» состоится 28 сентября. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Манчини: матч с «Реалом Сосьедад» будет одним из самых сложных в сезоне