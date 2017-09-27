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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»

27 сентября 2017, среда. 13:09 Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по итогам домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). Как сообщает официальный сайт организации, УЕФА будет рассматривать несогласованные баннеры на трибунах стадиона, использование пиротехнических средств, а также несоблюдение всех правил безопасности.

Ранее дисциплинарный комитет УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков красно-белых на выездной матч с «Севильей». Также москвичи получили штраф в размере € 60 тыс. Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.

Дисциплинарный комитет УЕФА примет решение по «делу „Спартака“ 19 октября.

УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Спартак УЕФА
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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