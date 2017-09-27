УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по итогам домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). Как сообщает официальный сайт организации, УЕФА будет рассматривать несогласованные баннеры на трибунах стадиона, использование пиротехнических средств, а также несоблюдение всех правил безопасности.
Ранее дисциплинарный комитет УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков красно-белых на выездной матч с «Севильей». Также москвичи получили штраф в размере € 60 тыс. Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.
Дисциплинарный комитет УЕФА примет решение по «делу „Спартака“ 19 октября.