С. Навас: труднее всего было играть против Месси и Левандовского

Защитник «Рубина» Сесар Навас в ходе встречи с учениками академии казанского клуба рассказал, какими качествами должен обладать хороший защитник, а также назвал двух игроков, против которых ему было труднее всего действовать.
«Центральные защитники – это цемент команды, это те люди, которые придают уверенность команде. На них лежит ответственность, насколько правильно выстроена позиционно вся команда. Центральный защитник должен быть максимально уверенным в себе, совершать максимально простые действия на поле и в то же время быть агрессивным и не бояться быть с мячом. А сильнейшим центральным защитником всех времён я считаю Фернандо Йерро. Он играл за «Реал», когда я был в системе клуба, мы пересекались. Это был мой футбольный отец.
Против какого игрока было труднее всего играть? Я играл против большого количества команд и игроков. Сложно всех вспомнить, но Месси, Левандовски – это те игроки, против которых сложнее всего, которым нельзя давать ни метра пространства», — цитирует Наваса пресс-служба «Рубина».