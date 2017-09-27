В. Березуцкий: как футболист я родился в ЦСКА, вырос и, скорее всего, умру

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в преддверии домашнего матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» поделился воспоминаниями о встрече с манкунианцами в 2009 году, когда на «Олд Траффорд» команды сыграли вничью 3:3
«3:3 всё равно был очень неплохой результат для нас. Тогда, если не ошибаюсь, у «Манчестер Юнайтед» был отличный состав, даже суперсостав. Если бы кто-то сказал нам до игры, что мы так сыграем на «Олд Траффорде», реакция была бы: «О, как классно». Но поскольку всё-таки вели в два мяча и в определённый момент не было даже никаких предпосылок, что МЮ отыграется, после финального свистка были смешанные чувства. Потом Зоран Тошич, который ранее выступал за «Манчестер», рассказывал, что зрители на домашней арене в концовке всегда гонят команду вперёд, и мы это сполна прочувствовали на себе. „МЮ“ поддавил нас очень сильно и отыгрался.
По поводу моего гола — был стандарт, и Красич сказал мне: «Иди вперед, сейчас забьёшь». Ну я же не мог подвести сербского друга. (Улыбается.) А поцелуй… Здесь, в ЦСКА, я уже 15 лет. Можно сказать, как футболист я здесь родился, вырос и, скорее всего, умру. Наверное, некоторые молодые болельщики думают, что мы с Лёхой ещё в команде лейтенантов играли. (Смеётся.) Смотрят нашу статистику матчей и удивляются, как такое может быть», — цитирует защитника пресс-служба ЦСКА.