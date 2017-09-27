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Моуринью: у ЦСКА красивый стадион, хорошее поле, лучшее, что я видел в России

27 сентября 2017, среда. 13:34 Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался доволен газоном «ВЭБ Арена», где 28 сентября сыграет против ЦСКА во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Португалец назвал газон одним из лучших в России.

«У ЦСКА красивый стадион, абсолютно. Поле выглядит хорошо. Наверно лучший газон, который я видел в России», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:45 мск.

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ЦСКА: просим болельщиков не поддаваться на возможные провокации
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Жозе Моуринью
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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