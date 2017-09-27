Моуринью: у ЦСКА красивый стадион, хорошее поле, лучшее, что я видел в России

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался доволен газоном «ВЭБ Арена», где 28 сентября сыграет против ЦСКА во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Португалец назвал газон одним из лучших в России.
«У ЦСКА красивый стадион, абсолютно. Поле выглядит хорошо. Наверно лучший газон, который я видел в России», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:45 мск.
Закажи поездку на матчи Лиги чемпионов с участием ЦСКА.
ЦСКА: просим болельщиков не поддаваться на возможные провокации