Сборная ФНЛ 28 ноября сыграет с командой итальянской Серии В

Традиционный товарищеский матч молодёжных сборных Футбольной национальной Лиги и итальянской Серии В состоится 28 ноября в Чезене на стадионе имени Дино Мануцци. Согласно договорённости с итальянской стороной команды будут составлены из футболистов 1997 года рождения и младше, плюс допускается участие двух игроков 1996 года рождения, сообщает официальный сайт ФНЛ.
Главным тренером российской команды в этом году станет наставник «Волгаря» Юрий Газзаев. Расширенный список кандидатов для участия в матче он назовёт в ближайшие недели. Нынешняя встреча с итальянцами станет уже шестой в истории нашей лиги. Сборная ФНЛ ещё ни разу не сумела обыграть сверстников с Апеннинского полуострова.
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