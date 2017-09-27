Конте: испанцы доминируют в еврокубках, «Челси» попытается изменить эту традицию

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Атлетико» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что испанские клубы последние годы доминируют в еврокубках, но «Челси» намерен изменить эту традицию.
«Атлетико» — очень сильная команда, у которой богатый опыт в этом турнире. Последние несколько лет они проводили отличные сезоны в Лиге чемпионов и дважды доходили до финала, а это непросто, так могут не все команды. Это значит, что они сильны, у них отличный тренер, прекрасная организация, и, конечно, мы должны играть внимательно».
В прошлом сезоне «Челси» не играл в этом турнире, так что мы рады снова вернуться, но мы отлично знаем, что завтра нам предстоит встретиться с очень сильным противником.
В каждом матче мы должны выходить на поле с желанием победить. Я смотрел матч «Атлетико» с «Ромой», и они играли очень хорошо, может быть, даже заслуживали победы. Мы играли против «Карабаха» и тоже провели отличный матч, а завтра будет важная встреча для обеих команд. Нам необходимо играть в свой футбол, но проявить уважение к «Атлетико». В этом сезоне мы горим энтузиазмом и желанием показать, что мы заслуживаем участия в этом турнире.
Последние несколько лет в этом турнире и в Лиге Европы, если не считать прошлый сезон, испанские команды доминировали. Это значит, что эти команды сильны и имеют богатый опыт в этом турнире. Мы должны попытаться изменить эту традицию», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Челси», который состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 21:45 мск.