Болельщики «худшей команды мира» недовольны победами своего клуба

Болельщики бразильского клуба «Ибис», выступающего под слоганом «худшая команда мира», недовольны тем, что их команда стала побеждать.В последнем туре «Ибис» оказался сильнее «Ферровьярио до Кабо» в рамках первенства второго дивизиона лиги штата Пернамбуку.
Эта победа стала для «Ибиса» уже третьей подряд. В случае если в следующей игре команда обыграет «Лимаренсе», то это станет для них клубным рекордом по количеству выигранных матчей кряду.
Как сообщает Globo Esporte, болельщики «Ибиса» недовольны этим фактом и уже приготовили специальные баннеры по этому поводу, требуя от своей команды снова проигрывать.