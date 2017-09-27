Симеоне считает Облака и Куртуа лучшими вратарями в мире

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал вратаря мадридцев Яна Облака и голкипера «Челси» Тибо Куртуа – лучшими в мире на своей позиции. Об этом аргентинец заявил в преддверии очного матча «Атлетико» и «Челси» в Лиге чемпионов.
«Куртуа и Облак – два лучших вратаря в мире. Не могу сказать, что я о чём-то сожалею, заменив Куртуа на Облака (ранее Тибо Куртуа играл в «Атлетико» на правах аренды. – Прим. «Чемпионата»). Они оба лучшие.
Что касается состава, я выбираю его в зависимости от того, с кем мы играем. Я не думаю об отдельных игроках, а о балансе команды. Иногда тот, кто в форме, может остаться в запасе на благо команды», — цитирует Симеоне Football Espana.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Челси». Встреча состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 21:45 мск.