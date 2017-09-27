Фернандиньо: «Шахтёр» играет очень-очень хорошо, меня это очень радует

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился впечатлениями от домашнего матча со своей бывшей командой «Шахтёр» (2:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Как мне «Шахтёр»? Отлично. Они очень хорошо играют, контролируют мяч, и у них есть много хороших футболистов. Сегодня мы набрали очень важные три очка. Сейчас «горняки» могут выиграть матч у «Фейенорда», потому что «Шахтёр» играет очень-очень хорошо. Меня это очень радует, ведь у меня там много друзей. Если «Шахтёр» дважды выиграет у голландцев, то может выйти из группы.
После четырёх лет впервые сыграл против «Шахтёра». Я был рад, потому что там у меня есть много друзей, которые играли со мной: Степаненко, Тайсон, Пятов, Исмаили. Это хорошо, когда мы можем встречаться», – цитирует хавбека телеканал «Футбол 1».