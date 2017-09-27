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Джеррард: «Спартак» в Юношеской лиге УЕФА был лучше «Ливерпуля»

27 сентября 2017, среда. 14:33 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» U19 Стивен Джеррард в беседе с пресс-службой клуба прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в Юношеской лиге УЕФА.

«После матча с «Севильей» я похвалил команду, она играла превосходно. Мы подняли планку высоко, но мы не ожидаем от них этого в каждой игре. Но если бы в матче со «Спартаком» мы приложили те же усилия, что с «Севильей», мы бы добились успеха.

Игроки разочарованы, но, если ты хочешь стать большим футболистом, нужно учиться и применять свои лучшие качества не только в домашних матчах, но и в сложных гостевых поединках.

Удивительная вещь. Некоторые наши большие игроки даже не появились в линии атаки. «Спартак» владел инициативой, был лучше нас, лучше контролировал игру и действовал как команда. Мы же пытались решить всё за счёт индивидуальных действий. Кто-то искал возможность забить, добиться славы, вместо того чтобы действовать как команда», — сказал Джеррард.

Защитник «Спартака» Петрунин: играть против команды Джеррарда — это круто
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак Стивен Джеррард
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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