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На фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Сочи будет направлено 230 млн рублей

27 сентября 2017, среда. 14:46 Футбол

На проведение «Фестиваля болельщиков» в Сочи в 2018 году направят более 230 млн рублей краевых средств. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Согласно документу, субсидии выделены на софинансирование расходных обязательств по проведению «Фестиваля болельщиков» во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего предусмотрено более 234,4 млн рублей.

Фестиваль пройдёт на площади Южного мола олимпийской столицы. Там болельщики смогут смотреть чемпионат мира бесплатно. Также зрителям предложат программу развлекательных мероприятий, живые выступления на сцене.

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Источник: Официальный сайт администрации Краснодарского края Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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