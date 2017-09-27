Гамшик: «Наполи» посвящает победу над «Фейеноордом» Милику

Полузащитник и капитан «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал победу над «Фейеноордом» (3:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, отметив, что команда посвящает победу выбывшему на полгода нападающему Аркадиушу Милику. Встреча состоялась 26 сентября.
«Для «Наполи» была важна победа в матче с «Фейеноордом», на фоне поражения от «Шахтёра». Я счастлив, что мы добились этого. «Наполи» заслужил победу.
Моя замена? Никто не любит, когда его меняют, но я принял это. Сезон длинный, глубина состава очень важна. Самое главное – победа, которая стала девятой в десяти матчах. Я доволен.
Победу мы посвящаем Милику, который перенёс операцию на колене», — цитирует Гамшика Football Italia.
Гамшик: было очень важно победить «Фейеноорд» после поражения на Украине