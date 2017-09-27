В «Челси» уверены, что Азар подпишет соглашение с окладом £ 300 тыс. в неделю

Полузащитник «Челси» Эден Азар близок к тому, чтобы заключить со своим клубом новый долгосрочный контракт. Как сообщает The Telegraph, в стане лондонского клуба уверены, что бельгийский футболист заключит соглашение с зарплатой £ 300 тыс. в неделю (около € 340 тыс.).
Отмечается, что обе стороны настроены на дальнейшее сотрудничество, однако пока неизвестна дата подписания нового контракта. Действующее соглашение 26-летнего игрока с лондонцами рассчитано до 2020 года.
Азар выступает за «Челси» с 2012 года, куда за € 35 млн перешёл из «Лилля».
Азар в ближайшее время продлит контракт с «Челси»