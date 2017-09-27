Рауш будет готовиться в составе сборной РФ к ближайшим контрольным матчам и ЧМ

На очередном заседании Комитета по статусу игроков ФИФА было принято решение, что защитник Константин Рауш официально имеет право выступать за национальную сборную России.
— Безусловно, это положительная новость, — сказал в интервью «Чемпионату» главный тренер сборной России Станислав Черчесов. – Теперь у нас не остаётся вопросов юридического характера, и Константин Рауш будет готовиться в составе команды к ближайшим контрольным матчам и чемпионату мира. При этом у него не будет никаких привилегий, он остается таким же кандидатом в сборную, как и все остальные футболисты, и должен доказывать свою состоятельность как в «Кёльне», так и в сборной. Хотел бы отметить очень оперативную и качественную работу управленческо-менеджерского блока РФС в лице генерального директора Александра Алаева, советника президента по юридическим вопросам Дениса Рогачёва, менеджера сборной Евгения Савина.
— Рауш уже выходил на поле в сентябрьском матче с «Динамо», значит, прошедший сбор действительно был очень полезным и вы уже имеете представление о потенциале футболиста?
— Я уже неоднократно говорил, что для тренерского штаба сборной тот сбор был очень важным. Именно в формате игры с российским клубом и сразу после крупного турнира мы могли посмотреть на ближайших резервистов сборной, дать им шанс, которым, кстати, многие воспользовались. Играй команда международный матч, из-за юридических нюансов Рауш не смог бы принять в нём участие. Поэтому для него, как и для остальных футболистов, сбор получился полезным, а для тренеров – чрезвычайно информативным.
— Состав сборной для подготовки к матчам с Южной Кореей и Иран вы объявили в понедельник. Изменений в нем не было?
— Нет, на данный момент мы ждём в понедельник в Новогорске всех 27 игроков. Надеемся, что в ближайших матчах они обойдутся без травм, и мы в рабочем режиме начнем подготовку к октябрьским контрольным играм.