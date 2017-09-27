Сборная России U17 стартовала с победы в отборе на юношеский чемпионат Европы

Сборная России U17 стартовала с победы в отборочном мини-турнире юношеского чемпионата Европы, который проходит в Финляндии. Подопечные Леонида Аблизина обыграли сверстников из сборной Фарерских островов – 3:1.
Россияне пропустили первыми. На 8-й минуте мяч в собственные ворота срезал Максим Кутовой, но уже через три минуты он же восстановил равенство в счёте (1:1). Ещё до перерыва Максим Петров вывел сборную России вперёд – 2:1, а третий мяч российской команды забил Леонид Герчиков – 3:1.
Сборная России находится в 4-й группе, куда также входят Финляндия и Исландия.
Россия – Фарерские острова 3:1 (2:1)
Голы: Кутовой, 8 (0:1, автогол); Кутовой, 11 (1:1); Петров, 30 (2:1); Герчиков, 62 (3:1).