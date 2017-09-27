ЦСКА уступил «МЮ» в Юношеской лиге УЕФА, потерпев второе поражение подряд

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Юношеской лиге УЕФА. На стадионе «Октябрь» подопечные Андрея Аксёнова уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2). В первом туре москвичи в Лиссабоне проиграли «Бенфике» (1:5).
В отчётном матче гости забили оба мяча в первом тайме. Уже на 8-й минуте в составе «Манчестер Юнайтед» отличился Эйдан Барлоу, а спустя полчаса преимущество своей команды удвоил Анхель Гомес – 2:0.
ЦСКА сумел отыграть один мяч в компенсированное время. На 91-й минуте после передачи Никиты Мацхарашвили отличился Дмитрий Меренчуков, но уйти от поражения «армейцы» не смогли.
Таблицы Юношеской лиги УЕФА можно посмотреть на «Чемпионате».