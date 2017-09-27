Бубнов: Дзюба для Манчини никто!

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не тот форвард, в котором нуждается наставник петербургской команды Роберто Манчини.
«Манчини выпускает на поле Дзюбу, но это не тот нападающий, который ему нужен. Нужно ещё понять психологию Манчини. Кто такой Дзюба для Манчини? Никто! Потому что он работал с такими звёздами… Он приходит в клуб, и из Дзюбы чёрт знает что делают.
Поэтому Манчини может сказать руководству, что это не тот игрок, который мне нужен. И на этом всё закончится", — сказал Бубнов.
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