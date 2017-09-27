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28 сентября возле стадиона «Краснодар» состоится открытие нового парка

27 сентября 2017, среда. 16:22 Футбол

28 сентября возле стадиона «Краснодар» состоится техническое открытие парка, экскурсию по которому сегодня, 27 сентября, провели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. Об этом говорится на сайте «Администрации Краснодарского края».

Общая площадь территории составляет 22,7 га, озеленения – 13,2 га. Здесь высажено более 2,3 тыс. деревьев. Парк включает 30 различных зон, в том числе летний амфитеатр, смотровую площадку, террасированный сад, фонтан-каток. Для детей построена большая песочница с горками, веревочный парк, скалодром, музыкальный и водный лабиринты. Кроме того, есть площадка для стритбола и скейтпарк.

По словам Сергея Галицкого, полноценно объект заработает весной следующего года, когда будут завершены все работы.

«Мы хотели, чтобы горожане могли посещать парк уже этой осенью. В планах – допосадка 150-200 деревьев и продолжение работ по благоустройству следующей очереди», — сказал Галицкий.

Поделился впечатлениями и губернатор Краснодарского края.

«Для Краснодара это очень необычный, фундаментальный проект. Здесь, практически в центре города, создана комфортная обстановка для отдыха и взрослых, и детей. И я очень рад, что благодаря Сергею Николаевичу такой парк у нас появился. Это то, что останется на века», — отметил Кондратьев.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице губернатора в «Твиттере».

Источник: Администрация Краснодарского края Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар Сергей Галицкий
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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