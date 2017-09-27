«Реал» объявил, что достиг договорённости с Вараном о продлении контракта

Защитник «Реала» Рафаэль Варан договорился с руководством о продлении контракта. Об этом говорится на официальном сайте мадридской команды. Новый договор рассчитан до 30 июня 2022 года.
Завтра, 28 сентября, состоится пресс-конференция, на которой стороны подпишут контракт. Прежнее соглашение истекало летом 2020 года.
За «Реал» 24-летний француз играет с 2011 года, куда перешёл из «Ланса». За это время Рафаэль Варан принял участие в 196 официальных матчах за «Реал», забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.
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