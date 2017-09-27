Лебедев: Ребров и Селихов вытащили матч с «Ливерпулем» и спасли «Спартак»

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился впечатлением от матча между «Спартаком» и «Ливерпулем» (1:1), который состоялся 26 сентября во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.
«Ничья с «Ливерпулем» — это хороший результат для «Спартака». Учитывая то состояние красно-белых, в котором они находятся в чемпионате России, это потрясающий успех. Сыграть вничью с клубом английской Премьер-лиги является успехом для любой российской команды. Все понимали, что шансов у спартаковцев мало, но подопечные Карреры выстояли. Ребята использовали свои моменты. Выделю двух человек в команде — Реброва и Селихова. Они вытащили этот матч. Я бы сказал, что они спасли «Спартак». Жалко, что Артём Ребров получил травму, но мы ему желаем скорейшего выздоровления», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.