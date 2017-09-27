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Рыбусь не поможет «Локомотиву» в матче Лиги Европы с «Фаставом»

27 сентября 2017, среда. 16:43 Футбол

Полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Фаставом», который пройдёт 28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Футболист отметил, что не сможет помочь команде.

«Знаем, что в Лиге Европы нет слабых соперников. После победы в Ростове у нас хорошее настроение, хочется победить завтра.

Тренируюсь индивидуально. Завтра, к сожалению, не смогу играть, не готов. Надеюсь, что через неделю я буду готов, после перерыва на сборную», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Фастав». Начало — 22:05 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Мацей Рыбусь
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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