Рыбусь не поможет «Локомотиву» в матче Лиги Европы с «Фаставом»

Полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Фаставом», который пройдёт 28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Футболист отметил, что не сможет помочь команде.
«Знаем, что в Лиге Европы нет слабых соперников. После победы в Ростове у нас хорошее настроение, хочется победить завтра.
Тренируюсь индивидуально. Завтра, к сожалению, не смогу играть, не готов. Надеюсь, что через неделю я буду готов, после перерыва на сборную», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Фастав». Начало — 22:05 мск.
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