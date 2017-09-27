Ребров: доверяйте своей команде, никогда не отворачивайтесь от «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров после домашнего матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) призвал болельщиков всегда поддерживать команду и поблагодарил поклонников за поддержку.
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«Доверяйте своей команде, верьте в неё, как бы что ни казалось со стороны, будто что-то идёт не так, никогда не отворачивайтесь от ребят! Всё будет хорошо! Безумный матч. Спасибо за атмосферу», — написал Ребров в «Инстаграме».
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