Кэхилл: по игре Мораты видно, что он наслаждается жизнью в «Челси»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл похвалил форварда Альваро Морату за то, насколько быстро испанец адаптировался к требованиям английского футбола.
«Это здорово, что после Диего у нас появился ещё один нападающий, который сразу стал забивать. Я уверен, давление не стало для него неожиданностью. Он знал, что с этим столкнётся, когда переходил в клуб, и в любом случае он перешёл из большого клуба. Нападающий в «Челси» сталкивается с большим давлением, но он играл с топ-игроками и в топ-матчах. Он знает, как справляться с этим, и я не думаю, что это было проблемой.
По его игре можно видеть, что он наслаждается жизнью в «Челси». Для нас важно уверенно поддерживать его в атаке. Ребята в матче со «Стоком» сделали это. Он реализовал свои шансы, и его уверенность растёт.
Самое простое, когда я перешёл в «Челси», заключалось в том, что я уже был знаком с несколькими игроками команды. Это было на раннем этапе, однако я был знаком с Эшли, Фрэнком и Джоном Терри. Знакомства сыграли положительную роль, и, естественно, Альваро уже знаком с несколькими испанскими игроками клуба. Это фантастический парень, очень скромный. С ним очень легко поладить благодаря его личностным качествам", — цитирует защитника пресс-служба «Челси».