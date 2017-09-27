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Кэхилл: по игре Мораты видно, что он наслаждается жизнью в «Челси»

27 сентября 2017, среда. 17:08 Футбол

Защитник «Челси» Гари Кэхилл похвалил форварда Альваро Морату за то, насколько быстро испанец адаптировался к требованиям английского футбола.

«Это здорово, что после Диего у нас появился ещё один нападающий, который сразу стал забивать. Я уверен, давление не стало для него неожиданностью. Он знал, что с этим столкнётся, когда переходил в клуб, и в любом случае он перешёл из большого клуба. Нападающий в «Челси» сталкивается с большим давлением, но он играл с топ-игроками и в топ-матчах. Он знает, как справляться с этим, и я не думаю, что это было проблемой.

По его игре можно видеть, что он наслаждается жизнью в «Челси». Для нас важно уверенно поддерживать его в атаке. Ребята в матче со «Стоком» сделали это. Он реализовал свои шансы, и его уверенность растёт.

Самое простое, когда я перешёл в «Челси», заключалось в том, что я уже был знаком с несколькими игроками команды. Это было на раннем этапе, однако я был знаком с Эшли, Фрэнком и Джоном Терри. Знакомства сыграли положительную роль, и, естественно, Альваро уже знаком с несколькими испанскими игроками клуба. Это фантастический парень, очень скромный. С ним очень легко поладить благодаря его личностным качествам", — цитирует защитника пресс-служба «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Челси Альваро Мората Гари Кэхилл
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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