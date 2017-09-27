Кубок чемпионата мира торжественно встретили на стадионе «Нефтяник» в Уфе

Кубок ФИФА, который считается главным мировым спортивным трофеем, сегодня представили жителям Уфы.
Рано утром на площади им. Салавата Юлаева состоялась официальная презентация кубка чемпионата мира. На торжественной церемонии присутствовали глава Башкортостана Рустэм Хамитов, мастер спорта России и депутат Государственной думы Римма Баталова, а также официальный посол ФИФА, главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.
Затем кубок посетил главную футбольную арену республики — стадион «Нефтяник». В торжественной обстановке самый ценный трофей мирового спорта встретили представители ФК «Уфа» — руководство, игроки, тренерский штаб команды, сотрудники клуба, воспитанники нашей футбольной школы, а также учащиеся коррекционной школы-интернат №59 Уфы.
Стать частью чемпионата мира по футболу 2018 года в России имеет шанс каждый житель Уфы. С 29 сентября по 1 октября каждый уфимец сможет сфотографироваться с кубком в семейном торговом центре «МЕГА».