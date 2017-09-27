«Спартак»: операция Реброву может не понадобиться

Голкипер «Спартака» Артём Ребров, получивший повреждение во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), прошёл первый этап углублённого медицинского обследования.
«Как сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, предварительные данные МРТ правого коленного сустава позволяют предполагать, что операция может не понадобиться.
На дополнительное изучение результатов обследования медицинскому штабу потребуется один-два дня», — информирует официальный сайт клуба.
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Ещё никогда после матча столько игроков «Спартака» не общались с журналистами: Боккетти, Селихов, Кутепов, Джикия, Ещенко…