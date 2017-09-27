Гол Халка принёс «Шанхай СИПГ» ничью в первом матче полуфинала азиатской ЛЧ

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов АФК китайский «Шанхай СИПГ» на своём поле принимал японский клуб «Урава Ред Даймондс». Встреча проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась со счётом 1:1.
«Шанхай СИПГ» вышел вперёд в счёте благодаря голу бывшего нападающего «Зенита» Халка на 15-й минуте, однако сопернику удалось отыграться через 13 минут после точного удара Йосуке Касиваги. Во второй половине встречи команды голов не забили.
Ответный матч между «Урава Ред Даймондс» и «Шанхай СИПГ» пройдёт в Японии на стадионе «Сайтама» 18 октября.