Роналду получил памятную футболку в честь 400-го матча за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду получил памятную футболку в честь 400-го матча в составе «сливочных». Роналду дебютировал за «Реал» в августе 2009 года и с тех пор забил 411 голов в 399 матчах за клуб во всех турнирах.
При этом мадридский клуб ведёт свою статистику, согласно которой у португальца 412 мячей: в «Реале» считают, что именно Криштиану Роналду, а не Пепе стал автором одного из голов в матче 3-го тура чемпионата Испании-2010/11 против «Реала Сосьедад» (2:1).
Фото доступно в «твиттере» «Реала».
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