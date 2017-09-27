Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера московского «Арарата» Александра Григоряна на два матча ПФЛ за оскорбительный жест в адрес болельщиков «Торпедо», а также на две игры Кубка России за несдержанность в матче 1/16 финала со «СКА-Хабаровск», информирует пресс-служба «Арарата».
Также была рассмотрена жалоба футбольного клуба «Арарат» в отношении непристойного поведения болельщиков «Торпедо». Представители КДК признали скандирования фан-сектора черно-белых националистическими и наказали «Торпедо» проведением ближайшего домашнего матча без зрителей.
Григорян дисквалифицирован на два матча ПФЛ и два матча Кубка России