Сабо: не понимаю, как можно так играть в Лиге чемпионов, как «Шахтёр»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и английским клубом «Манчестер Сити» (0:2)
«В матче против „Манчестер Сити“ я просто не узнал некоторых игроков „Шахтёра“ — Фред, Марлос, Тайсон не показали хорошей игры. Было очень много брака в их исполнении.
Не понимаю, как можно было играть так в Лиге чемпионов в очень важном матче», — сказал Сабо в эфире телеканала «Футбол 1».
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