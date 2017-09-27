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Гвардиола: слева в защите у «Ман Сити» могут сыграть Делф, Данило и Зинченко

27 сентября 2017, среда. 18:21 Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что в связи с травмой защитника Бенжамена Менди шанс могут получить Фабиан Делф, Данило и Александр Зинченко. Менди был вынужденно заменён в матче с «Кристал Пэлас» из-за травмы колена, которая, судя по всему, очень серьёзна.

«Менди отправился на консультацию в Барселону. Похоже, он пропустит больше, чем планировалось изначально.

Посмотрим в январе, будем ли мы покупать нового левого защитника. У нас есть Фабиан Делф, Данило и Александр Зинченко, они могут закрыть эту позицию», — цитирует тренера The Times.

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Источник: The Times Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Александр Зинченко Бенжамен Менди Данило Луис да Силва Фабиан Делф Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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