Гвардиола: слева в защите у «Ман Сити» могут сыграть Делф, Данило и Зинченко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что в связи с травмой защитника Бенжамена Менди шанс могут получить Фабиан Делф, Данило и Александр Зинченко. Менди был вынужденно заменён в матче с «Кристал Пэлас» из-за травмы колена, которая, судя по всему, очень серьёзна.
«Менди отправился на консультацию в Барселону. Похоже, он пропустит больше, чем планировалось изначально.
Посмотрим в январе, будем ли мы покупать нового левого защитника. У нас есть Фабиан Делф, Данило и Александр Зинченко, они могут закрыть эту позицию», — цитирует тренера The Times.
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