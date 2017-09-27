100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Виалли: Игуаин иногда слишком заметно показывает своё расстройство

27 сентября 2017, среда. 18:25 Футбол

Бывший нападающий «Ювентуса» Джанлука Виалли поделился мнением о проблемах в нынешнем сезоне нападающего туринцев Гонсало Игуаина. Аргентинский форвард забил лишь два гола в шести матчах чемпионата Италии и не получил вызов сборную на ближайшие матчи в октябре.

«Игуаин? Я никогда не видел, чтобы, например, Марадона жаловался своим партнёрам по команде. Мне кажется, что Гонсало иногда слишком заметно показывает своё расстройство. Это может сказываться отрицательным образом. Как ему начать снова забивать голы? Быть в хорошей физической форме, оставаться спокойным. Что касается того, поставил бы я на месте Аллегри его в состав сегодня на матч с «Олимпиакосом», то да. Во многом из-за того, что, когда Игуаин играет, он может в любой момент забить пару голов», – цитирует Виалли La Stampa.

Дибала: это ужасный период для Игуаина, думаю, ему нужно просто расслабиться
Источник: La Stampa Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол ФК Олимпиакос Ювентус Гонсало Игуаин Джанлука Виалли Диего Марадона
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
18:38 Сорокин: больших нареканий по подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018 у нас нет
18:37 Президент «Сампдории»: «Милан» потратил € 200 млн и ни разу не пробил в створ
18:27 Адвокат: мы нанесли Санкт-Петербург на футбольную карту Европы
18:25 Виалли: Игуаин иногда слишком заметно показывает своё расстройство
18:21 Гвардиола: слева в защите у «Ман Сити» могут сыграть Делф, Данило и Зинченко
18:10 «Краснодар» упустил победу над «Кайратом» в Юношеской лиге УЕФА
18:05 Футболисты Саратовского университета выиграли стартовый турнир Премьер-группы
17:55 У голкипера «Спартака» Селихова родился сын
17:54 Сабо: не понимаю, как можно так играть в Лиге чемпионов, как «Шахтёр»
17:52 Канчельскис: буду разочарован, если «Манчестер Юнайтед» проиграет ЦСКА
17:36 Григорян дисквалифицирован на два матча ПФЛ и два матча Кубка России
17:34 Б. Игнатьев: что же, голову теперь Григоряну отрубить, что ли?
17:30 Грушевский: надеюсь, что Моуринью не сможет взломать «автобус» Гончаренко
17:30 Роналду получил памятную футболку в честь 400-го матча за «Реал»
17:26 Бубнов: если бы не Абрамович, Слуцкий вряд ли оказался бы в Англии
17:18 Гол Халка принёс «Шанхай СИПГ» ничью в первом матче полуфинала азиатской ЛЧ
17:17 «Спартак»: операция Реброву может не понадобиться
17:13 Кубок чемпионата мира торжественно встретили на стадионе «Нефтяник» в Уфе
17:08 Кэхилл: по игре Мораты видно, что он наслаждается жизнью в «Челси»
16:55 Сёмин: время игры «Локомотива» с «Фаставом» — неудобное! Почему так поздно?
16:52 «Спартак» показал худший результат по ударам по воротам за последние 10 лет
16:44 Ребров: доверяйте своей команде, никогда не отворачивайтесь от «Спартака»
16:43 Рыбусь не поможет «Локомотиву» в матче Лиги Европы с «Фаставом»
16:28 Галямин: ЦСКА сегодня отберёт очки у «Манчестер Юнайтед»
16:26 Лебедев: Ребров и Селихов вытащили матч с «Ливерпулем» и спасли «Спартак»
16:24 Наставник «Арарата» извинился перед фанатами «Торпедо» за неприличный жест
16:23 «Реал» объявил, что достиг договорённости с Вараном о продлении контракта
16:22 28 сентября возле стадиона «Краснодар» состоится открытие нового парка
16:14 Бубнов: Дзюба для Манчини никто!
15:53 ЦСКА уступил «МЮ» в Юношеской лиге УЕФА, потерпев второе поражение подряд
15:52 Градиленко: Оланаре будет бодаться против «Манчестер Юнайтед»
15:48 Чарльтон: любой матч ЛЧ в Москве напоминает мне о победе «МЮ» в 2008 году
15:44 Газзаев: нужна система, с которой клубы РФ существовали бы за счёт частных денег
15:30 Сборная России U17 стартовала с победы в отборе на юношеский чемпионат Европы
15:26 Черчесов: Рауш будет готовиться в составе сборной к ближайшим матчам и ЧМ
15:13 Нападающий «Бордо» Малком продлил контракт
15:06 Полузащитник «Арсенала» Озил провёл экскурсию по своему дому
15:06 В «Челси» уверены, что Азар подпишет соглашение с окладом £ 300 тыс. в неделю
14:55 Гамшик: «Наполи» посвящает победу над «Фейеноордом» Милику
14:46 На фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Сочи будет направлено 230 млн рублей
14:33 Джеррард: «Спартак» в Юношеской лиге УЕФА был лучше «Ливерпуля»
14:28 Фернандиньо: «Шахтёр» играет очень-очень хорошо, меня это очень радует
14:11 Симеоне считает Облака и Куртуа лучшими вратарями в мире
14:07 Болельщики «худшей команды мира» недовольны победами своего клуба
14:00 Смотрите матч ЦСКА — «МЮ» и выигрывайте футбольные призы в пабах Москвы
Все новости RSS
Партнерский контент