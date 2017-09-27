Виалли: Игуаин иногда слишком заметно показывает своё расстройство

Бывший нападающий «Ювентуса» Джанлука Виалли поделился мнением о проблемах в нынешнем сезоне нападающего туринцев Гонсало Игуаина. Аргентинский форвард забил лишь два гола в шести матчах чемпионата Италии и не получил вызов сборную на ближайшие матчи в октябре.
«Игуаин? Я никогда не видел, чтобы, например, Марадона жаловался своим партнёрам по команде. Мне кажется, что Гонсало иногда слишком заметно показывает своё расстройство. Это может сказываться отрицательным образом. Как ему начать снова забивать голы? Быть в хорошей физической форме, оставаться спокойным. Что касается того, поставил бы я на месте Аллегри его в состав сегодня на матч с «Олимпиакосом», то да. Во многом из-за того, что, когда Игуаин играет, он может в любой момент забить пару голов», – цитирует Виалли La Stampa.