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Адвокат: мы нанесли Санкт-Петербург на футбольную карту Европы

27 сентября 2017, среда. 18:27 Футбол

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат, который сегодня отмечает 70-летие, вспомнил начало работы в питерском клубе.

«При всём уважении к вашему вниманию, я совсем не думаю об этих цифрах. Я не чувствую себя на 70 лет, что делает ситуацию намного проще. Первые впечатления от России были, признаться, так себе. Мне показали тренировочную базу. В день, когда я приехал, шёл дождь со снегом и было очень холодно. Я не был уверен, соглашаться или нет. Но мистер Фурсенко смог меня убедить: мол, нам нужен опытный тренер, клуб будет меняться. И мы знаем, чем всё закончилось. Я согласился, и мне очень повезло, что я сделал именно этот выбор.

Деньги всегда играют важную роль, это точно. Ещё было интересно попробовать построить новую команду с Фурсенко и Сарсанией. В команде были талантливые русские игроки, игроки из-за рубежа, было интересно начать работу. И мы смогли что-то создать, как мне кажется. Посмотрите, чего мы добились за три года.

Главное, что Фурсенко и Сарсания слушали меня. Опыта – и международного в том числе – у меня хватало: Голландия, Корея, клубы. Фурсенко с Сарсанией спрашивали: как создать выигрывающую команду? Как сделать так, чтобы о команде узнали в Европе? Именно за эти годы нанесли Санкт-Петербург на футбольную карту Европы. И как город, и как узнаваемый футбольный клуб. После того как я ушёл, клуб потратил столько денег, чтобы обрести нужный баланс. В мой период команда была куда более сбалансированна, а потом, после моего ухода, начался период, когда иностранных футболистов стало больше, чем россиян», — цитирует Адвоката «Фонтанка».

Адвокат рассказал, как однажды ушёл с тренировки «Зенита»
Источник: Фонтанка Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Дик Адвокат Константин Сарсания Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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