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Глава фан-клуба «Торпедо»: жест Григоряна — ерунда на фоне прохода на стадион

27 сентября 2017, среда. 18:51 Футбол

Руководитель клуба болельщиков «Торпедо» Василий Петраков прокомментировал извинения главного тренера «Арарата» Александра Григоряна за неприличный жест, показанный им после матча ПФЛ «Арарат» — «Торпедо» (3:2).

«Григорян извинился за неприличный жест? Я думал, за то, что матч «Торпедо» — «Сатурн» состоится без зрителей. Было бы правильно, накажи КДК Григоряна после первого случая, а второй раз — это уже система. Когда всем заправляют люди из бизнеса, а не из футбола, какое наказание может быть? Меня в такой ситуации отлучили бы от футбола на всю жизнь. Не могу представить ни Колыванова, ни Писарева, ни Черчесова, бегущего к болельщикам со средним пальцем.

Но этот жест — ерунда по сравнению с тем, каково было попасть на стадион. Предварительной продажи билетов не было, самоорганизации у касс не было, нормального досмотра не было. Болельщики больше часа стояли в кассах, заплатили по 500 рублей, из-за всех досмотров лишь к середине второго тайма попали на трибуну. Да в высшей лиге билеты дешевле стоят! Мы сами предлагали дать нам тысячу билетов на реализацию, но «Арарат» отказался. Вот за это надо извиняться.

За два дня до игры матч вообще хотели перенести в Химки. Фанаты «Арарата» оскорблены кричалками, а то, что они зажгли дымовые шашки, это нормально? Ощущение, что специально издеваются над последними болельщиками, которые ходят на футбол, и делают всё, чтобы приходило 100 человек. Наши фанаты что-то крикнули на гостевой встрече — их лишают домашнего матча», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Б. Игнатьев: что же, голову теперь Григоряну отрубить, что ли?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Арарат Москва ФК Торпедо М Александр Григорян Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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