Вернер объяснил, почему не выдержал шумового давления в игре с «Бешикташем»

Нападающий сборной Германии и «РБ Лейпциг» Тимо Вернер подтвердил информацию от издания Bild о том, что он не выдержал шумового давления трибун в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Немецкий клуб гостил в Стамбуле, где уступил «Бешикташу» (0:2). 21-летний форвард появился на поле в стартовом составе, но на 32-й минуте попросил замену.
«Я никогда в жизни не видел такой атмосферы на стадионе. Я не мог сконцентрироваться на матче. Попросил затычки для ушей, но они мне не помогли. До сих пор не по себе», — приводит слова Вернера Goal со ссылкой на CapaMag.
Посмотреть, как Вернер испытывал трудности с шумом трибун, можно в YouTube.
Форвард «РБ Лейпциг» попросил замену в матче с «Бешикташем» из-за шума трибун