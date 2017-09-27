Фил Томпсон: гол Фернандо — это очередная ошибка вратаря «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Фил Томпсон раскритиковал игру голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса, пропустившего гол со штрафного в исполнении спартаковца Фернандо в середине первого тайма. Игра второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Москве завершилась со счётом 1:1.
«У хозяев было два момента: удар со штрафного, который закончился голом, и удар Ещенко. С ним Кариус справился, но гол — вина вратаря.
Фернандо бил с нескольких метров от линии штрафной, до ворот было не так близко. Удар получился хорошим, но мяч влетел в сетку в 1,5 метрах от штанги! Думаю, Кариус слишком поздно начал движение и недоработал ногами. Это ошибка вратаря. Опять», — цитирует Томпсона Sky Sports.
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.