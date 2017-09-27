Вратарь «Реала Сосьедад»: хотим дойти до финала Лиги Европы

Вратарь «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи перед выездным матчем второго тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» рассказал о задаче команды на сезон. Встреча состоится 28 сентября.
«У нас есть свой стиль, который идентифицирует команду, и мы знаем, к чему стремимся. Мы должны работать над собой и своими сильными качествами. Мы в восторге от Лиги Европы, и хотим достичь финала турнира. Но для этого нам нужно хорошо потрудиться и показывать свой лучший футбол», — цитирует Рульи пресс-служба испанского клуба.
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