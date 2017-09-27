Лучший молодой игрок августа в Чемпионшипе продлил контракт с «Халлом»

Нападающий «Халл Сити» Джаррод Боуэн, который был признан лучшим молодым игроком Чемпионшипа в августе, продлил контракт с «тиграми». 20-летний футболист подписал соглашение, которое рассчитано до 2020 года, информирует пресс-служба английского клуба.
В текущем сезоне Джаррод Боуэн под руководством Леонида Слуцкого принял участие в 10 матчах (все — с первых минут) Чемпионшипа и забил 6 голов (все — с игры).
«Тигры» после 10 игр занимают 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 9 очков.
Нападающий «Халл Сити» Боуэн – лучший молодой игрок Чемпионшипа в августе