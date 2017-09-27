Сакристан: «Зенит» — уважаемый клуб с талантливыми футболистами

Главный тренер «Реал Сосьедад» Эусебио Сакристан поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге 28 сентября.
«Несмотря на поражении в последнем матче чемпионата, чувствуем себя хорошо. Команда верит, что хорошие результаты скоро придут. Хотим улучшить нашу игру по определённым направлениям, и одержать победу над «Зенитом». «Зенит» является уважаемым клубом. Команда показывает хорошие результаты и в РФПЛ, и в Лиге Европы, а также обладает составом с талантливыми игроками.
Я встречался с Манчини в бытность игроком в финале Кубка европейских чемпионов в 1992 году. Моя «Барселона» тогда победила его «Сампдорию». В тот день, 20 мая 1992 года, появился на свет наш основной голкипер Херонимо Рульи», — приводит слова Сакристана пресс-служба испанской команды в «Твиттере».
Отметим, что голкипер «Реал Сосьедад» Херонимо Рульи также присутствовал на пресс-конференции.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Реал Сосьедад».