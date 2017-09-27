«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с ЦСКА

«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Нильссон-Линделеф, Бейи, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, Блинд, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.
Запас: Ромеро, Дармиан, Туанзебе, Мата, Лингард, МакТоминай, Рашфорд.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» (Арена ЦСКА).