«Атлетико» — «Челси»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Челси» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 27 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано».
«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Хуанфран, Годин, Ф. Луис, Коке, Тейе, Сауль, Феррейра-Карраско, Корреа, Гризманн.
«Челси»: Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Аспиликуэта, Д. Луис, Бакайоко, Канте, Мозес, Фабрегас, Азар, Мората.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Челси». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.