Наставник «Фастава»: «Локомотив» выше на голову и опытнее нас

Главный тренер «Фастава» Богумил Паник поделился ожиданиями от гостевого матча 2-го тура Лиги Европы с «Локомотивом», который состоится 28 сентября.
«Судя по тому, что я увидел, «Локомотив» — очень качественная команда, в составе которой много очень сильных футболистов. Но и о нас можно сказать, что мы непростой соперник. Абсолютно согласен с Сёминым, сказавшим, что «Фастав» силён командной игрой.
«Локомотив» — фаворит предстоящей встречи. Видел его матч с «Копенгагеном», и эти две команды будут задавать тон в нашей группе. Датчане и россияне выше нас на голову, они гораздо опытнее нас. Мы попали в Лигу Европы, чтобы учиться и рассчитывать именно на командный футбол.
Пробки — это глобальная проблема, и к этому нужно относиться философски. Позднее время начала матча нам лично не мешает, хотя это, наверное, проблема для зрителей. Спортсмены должны быть готовы к сложностям. Очень понравился стадион «Локомотива», и хотелось бы когда-нибудь увидеть такую арену у нас в городе. Для нас выступать на такой арене – честь», — сказала Паник на пресс-конференции.