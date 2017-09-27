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Менди: даже я не знаю, получил ли повреждение «крестов» или нет

27 сентября 2017, среда. 21:29 Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди прокомментировал сообщение одного из журналистов в «Твиттере» о том, что француз выбыл из строя примерно на девять месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.

«В вашей биографии говорится, что вы являетесь журналистом. Тогда почему вы пишите так, будто являетесь доктором? Никто ещё не проводил осмотра на предмет повреждения крестообразных связок. Это смешно, ведь даже я этого не знаю», — написал Менди.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Менди отправится в Барселону на консультацию к врачам по поводу своей травмы колена, которую защитник получил в матче с «Кристал Пэлас».

Защитник «Манчестер Сити» Менди может пропустить весь сезон из-за травмы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Бенжамен Менди Травмы — футбол
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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