Тарханов: «Урал» должен сыграть мужественно, как «Спартак» — с «Ливерпулем»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ со «Спартаком», который пройдёт в Москве 30 сентября. Наставник отметил, что его команде нужно будет сыграть так же мужественно, как красно-белые сыграли в своём домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1).
«Все, кроме Димитрова и Данцева, готовятся к матчу со «Спартаком». Этого соперника можно обыграть за счёт хорошей самоотдачи, за счёт успешных индивидуальных действий. Вчера «Спартак» мужественно отбился от «Ливерпуля». Нам тоже надо мужественно сыграть в следующем матче и показать свой футбол», — цитирует Тарханова официальный сайт «Урала».
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