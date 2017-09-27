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Игрок «Фастава»: мы приехали в Москву не ради осмотра Красной площади

27 сентября 2017, среда. 22:07 Футбол

Полузащитник «Фастава» Петр Йирачек поделился ожиданиями от гостевого матча 2-го тура Лиги Европы с «Локомотивом», который состоится 28 сентября.

«Тренер говорит, что мы приехали сюда не для того, чтобы осмотреть Красную площадь и пройтись по магазинам. Наша команда приехала выполнять работу и играть в футбол. Если кто-то очень сильно хочет посмотреть достопримечательности Москвы, то для этого есть отпуск. Настроение у нас очень хорошее, несмотря на долгий путь. Надо как следует выспаться и подготовиться к игре.

Мы смотрели достаточное количество видеоматериала, готовясь к „Локомотиву“. Отдельных игроков выделять не стану, поскольку это в целом очень сильная и опытная команда. Чтобы добиться положительного результата, нам необходимо будет показать свой максимум.

Для меня лично это будет большой матч. Я его воспринимаю немного не так, как тогда, когда впервые оказался на таком большой стадионе и перед такой внушительной аудиторией. Тем не менее предвкушаю большое событие.

Сложно сказать, устроит ли нас ничья. Всё зависит от того, как будет складываться игра. В целом глупо говорить перед матчем: „Давайте сыграем вничью“. С тем же успехом можно сказать: „А давайте проиграем“. Нужно настраиваться максимально. „Локомотив“ — очень сильный соперник», — сказал игрок на пресс-конференции.

Наставник «Фастава»: «Локомотив» выше на голову и опытнее нас
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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