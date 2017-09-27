ЦСКА — «МЮ»: фанаты красно-синих устроили красочный перформанс

Болельщики московского ЦСКА устроили масштабный, красочный перформанс на домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который проходит в эти минуты. На центральной трибуне стадиона «армейцев» появился лозунг «Мы ЦСКА! Мы победим!».
Отметим, что перед началом матче у болельщиков ЦСКА возникли проблемы со входом на стадион «ВЭБ Арена». Возникла небольшая давка, в связи с чем представители ОМОН ненадолго останавливали поток толпы при входе на стадион.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».