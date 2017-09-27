Хацкевич — об игре при пустых трибунах: «Партизан» потерял весомый козырь

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Партизаном» в Лиге Европы (28 сентября).
«Те, кто играл с „Вересом“, получили отдых. В большей степени уделили время теоретической работе. Разбор матча с „Вересом“ в основном был посвящён нашей игре в обороне — слишком много позволили сопернику. Если мы и завтра так будем играть в обороне, то, исходя из того, как строит свои атакующие действия „Партизан“, у наших ворот будет достаточно много проблем.
Тяжело ли будет играть при пустых трибунах? Тяжело будет обеим командам. „Партизан“ потерял весомый для себя козырь — на этом стадионе всегда просто сумасшедшая поддержка! Но и нам без болельщиков будет играть неуютно. Любому спортсмену приятнее играть при зрителях. С другой стороны, в этом сезоне мы уже достаточно матчей провели без болельщиков, так что в какой-то мере готовы к этому психологически.
Прежде всего надо отметить то, что в составе соперника выступают достаточно сильные физически футболисты. Особенно в линии обороны. К тому же есть техничные футболисты в атаке. Кроме того, „Партизан“ располагает опытными игроками. Так что многим исполнителям завтра надо будет уделить особое внимание. В целом же „Партизан“ — организованная команда, дисциплинированная», — цитирует Хацкевича Footboom.