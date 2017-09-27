По итогам матча «Спартак» — «Анжи» РФС оштрафовал клубы на 110 тыс. рублей

По итогам очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать на 60 тыс. рублей «Спартак» за использование болельщиками команды пиротехники в домашнем матче 11-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2). При этом махачкалинскйи клуб был оштрафован на 50 тыс. рублей за задержку начала матча, сообщает официальный сайт РФС.
За использование пиротехники фанатами «Зенита» в гостевом матче с «Краснодаром» (2:0) питерский клуб был оштрафован на 50 тыс. рублей. «Локомотив» наказали в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и применение пиротехники в гостевом матче с «Ростовом» (1:0).
Григорян дисквалифицирован на два матча ПФЛ и два матча Кубка России