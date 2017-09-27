Бутенко: пенальти в ворота ЦСКА не было, игрок «МЮ» споткнулся о Щенникова

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал пенальти, поставленный в ворота ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
На 19-й минуте Генрих Мхитарян вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но Георгий Щенников в подкате выбил мяч из-под ног соперника. Судья Юнас Эрикссон выдержал паузу и назначил спорный пенальти.
«Пенальти не было. Делая подкат, Георгий Щенников проскользил по земле и выбил мяч, а нападающий «Манчестера» об него просто-напросто споткнулся. Неверное решение судейской бригады», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». К 48-й минуте гости впереди — 3:0.
Видео эпизода доступно в «твиттере» РФПЛ.